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Aşkale Belediyesi köy yollarını denetledi

ERZURUM HABERLERİ  | 14.10.2020 16:59 | Son Güncelleme

Aşkale Belediyesi tarafından İlçe genelinde 2020 yılı içerisinde yapılmış olan ve yapımı halan devam eden Grup köy yollarında incelemeler yapıldı, 2021 yılı içinde yapılacak olan yol çalışmaları yerinde görülerek planlara dahil edildi.Yapılan denetim ve incelemelere Aşkale Belediye Başkanı Dr.

Aşkale Belediyesi tarafından İlçe genelinde 2020 yılı içerisinde yapılmış olan ve yapımı halan devam eden Grup köy yollarında incelemeler yapıldı, 2021 yılı içinde yapılacak olan yol çalışmaları yerinde görülerek planlara dahil edildi.
Yapılan denetim ve incelemelere Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Salın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanı Ayhan Karaoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, İl meclis üyeleri Yaşar Taş, Ercan Yılmaz ve Naci Kırkpınar katıldı.
Çayköy, Gökçebük, Ocaklı, Topalçavuş, Dallı, Gürkaynak, Sazlı, Sarıbaba, Bozburun ve Kapıkale grup köy yollarında yapılan işler yerinde denetlenirken, 2021 yılı içerisinde yapılacak olan işlemler planlamalara dahil edildi.

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