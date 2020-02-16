YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Aşkale Gençlikspor Voleybol takımı finalde

Aşkale Gençlikspor Voleybol takımı finalde

ERZURUM HABERLERİ  | 16.02.2020 14:40 | Son Güncelleme

Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakaları Gümüşhanede başladı.

Aşkale Gençlikspor Voleybol takımı finalde

Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakaları Gümüşhanede başladı. Erzurum’u temsilen liglere katılmaya hak kazanan Aşkale Gençlik Spor Müdürlüğü Voleybol takımı yarı finallere fırtına gibi başladı. Ligin favori takımı olarak gösterilen Tokat Voleybol takımını 3-1’lik net bir skorla yenerek büyük bir avantaj elde eden takım bugün ise rakibi Van Spor’u 3-0’lık bir skorla yenerek Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.
İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış gruplarında 1. olan takım hocası Mehmet Kırık’ı telefonla arayarak tebrik ettiler. Yarı finaller sonrası gruplarını lider olarak tamamlayan Aşkale Gençlik Spor Voleybol takımını izlemek giden için giden Erzurum Spor Şube Müdürü Güngör Şenses tüm takıma başarı belgesi ve madalya taktim etti.

Aşkale Gençlikspor Voleybol takımı finalde

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Yorgunluğa iyi gelen 10 besin

Yorgunluğa iyi gelen 10 besin

Göztepe'de yüzler gülüyor

Göztepe'de yüzler gülüyor

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:34
İkindi
15:29
Akşam
17:58
Yatsı
19:16

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Sefa Eczanesi
Palandoken
Şüheda Eczanesi
Yakutiye
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitmeyen uyku isteğine dikkat

Bitmeyen uyku isteğine dikkat

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.