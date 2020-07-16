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Aşkale’de 15 Temmuz nöbeti

ERZURUM HABERLERİ  | 16.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Milletin direnci ve zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişimi tüm ülkede olduğu gibi Aşkale’de de kutlandı.Hükümet Konağı önündeki kutlamalara, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr.

Milletin direnci ve zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişimi tüm ülkede olduğu gibi Aşkale’de de kutlandı.
Hükümet Konağı önündeki kutlamalara, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, kurum amirleri ve vatandaşlar katılım sağladı.
Gecede saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.
İlçe Kaymakamı Aksu ve Belediye Başkanı Yaptırmış gecenin anlamına uygun konuşmaları gerçekleştirdiler.
Hükümet Konağı meydanındaki programda sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilirken, Aşkale Belediyesi nöbete katılanlara sıcak çorba ikram etti.

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