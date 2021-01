Aşkale’de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Çarşı mahallesi, Dökmeciler Yapı Kooparatifi 3. katta meydana geldi. Hatice Alay isimli vatandaşın kiracı olarak kaldığı daire oturulamaz hale geldi.

Eşine çalıştığı yere yemek götürmek için evden çıkan Hatice Alay dönüşte itfaiyenin siren sesleri ve komşularının bağrışması ile evinden çıkan dumanları görünce ağlayarak evine çıktı. Evden koku ve duman çıktığını gören komşular hemen itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çelik kapının kilitli olmasından dolayı yangına müdahalede oldukça zorlandılar. Olay yerine gelen ev sahibi kapıyı açtıktan sonra yangına müdahale edilebildi. Yangında komşular içeride yanan çek yat ve koltukları evden dışarıya çıkarırken evdeki eşyaların tamamı yandı.

Ev sahibi Hatice Alay, “Eşime yemek götürmüştüm. Kirada kalıyoruz. Eve döndüğümde evin yandığını gördüm. Her şeyimiz kül oldu. Şu anda her şeye muhtaç olduk. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz.

Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirici olurken, ev de büyük çapta maddi hasar oluştu.