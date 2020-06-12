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Aşkale’de facianın eşiğinden dönüldü

ERZURUM HABERLERİ  | 12.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Aşkale İstasyon mahallesinde bulunan yeni TOKİ’lerde tüp patlaması sonucu yangın meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Şemail Şimşek’e ait olan evde saat 13:30 sıralarında tüp patlaması sonucu yangın meydana geldi.

Aşkale İstasyon mahallesinde bulunan yeni TOKİ’lerde tüp patlaması sonucu yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Şemail Şimşek’e ait olan evde saat 13:30 sıralarında tüp patlaması sonucu yangın meydana geldi. Komşuları patlama sesi duyması sonrasında daireden duman ve alevlerin yükseldiğini fark ettiler. Hemen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevler tüm evin sarmadan kontrol altına alarak yangını söndürdüler.
Yaşanan olayda evde kimse olamaması olası bir facianın önüne geçti.

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