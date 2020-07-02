YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Aşkale’de ilk nikah kıyıldı

Aşkale’de ilk nikah kıyıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 02.07.2020 15:17 | Son Güncelleme

Aşkale Belediye Başkanlığının yaptırmış olduğu Kır Düğün Salonunda ilk nikah kıyıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kapalı alanlarda risk yaşamaması için Aşkale Belediye Başkanlığı tarafından kendi bünyesinde yer alan piknik alanının bir kısmını Kır Düğün Salonu şekline getirildi.

Aşkale’de ilk nikah kıyıldı

Aşkale Belediye Başkanlığının yaptırmış olduğu Kır Düğün Salonunda ilk nikah kıyıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kapalı alanlarda risk yaşamaması için Aşkale Belediye Başkanlığı tarafından kendi bünyesinde yer alan piknik alanının bir kısmını Kır Düğün Salonu şekline getirildi. Kısa süre içerisinde düğün sezonları başlamadan yapımı tamamlanan alanda bugün ilk nikah kıyıldı.
Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış’ın kıydığı nikahta İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem Genç çiftin nikah şahitliğini yaptılar.
Çiçeği burnunda yeni çift Oğuzhan ve Ebru Yılmaz’ın nikahını kıyan Belediye Başkanı ve nikah şahitleri Kaymakam Mehmet Aksu gençlere mutluluk dileklerinde bulundular.

Aşkale’de ilk nikah kıyıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Erzurum Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
02:49
Sabah
04:44
Öğle
12:24
İkindi
16:21
Akşam
19:54
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Atatürk Üniversitesi bir ilki daha gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi bir ilki daha gerçekleştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.