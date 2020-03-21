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Aşkale’de istasyon binasında dezenfekte çalışmaları yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 21.03.2020 10:20 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı tehdit eden korana virüsüne karşı Aşkale Belediyesi tüm önlemleri almaya devam ediyor.

Tüm dünyayı tehdit eden korana virüsüne karşı Aşkale Belediyesi tüm önlemleri almaya devam ediyor. Belediye ekipleri Aşkale tren istasyonunda dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Bekleme salonu ve idari binada dezenfekte çalışması yapan ekipler ilçede adeta ilaçlama yapmadık yer bırakmadı.
Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış yaptığı açıklamada "İlçe halkımıza bu tehdit karşısında tüm önlemlerimizi alarak ekiplerimizle birlikte dezenfeksiyon işlemlerine aralıksız devam ediyoruz” dedi.
Halkın sıklıkla kullandığı ilçe merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere ortak kullanım alanları, araç gereçler ve umumi yerleri itina ile dezenfekte yaptıklarını belirten Başkan Yaptırmış, “Bugün yine esnaflarımız, çarşının önemli noktaları, tren İstasyonu ilaçlama işlemlerimizi tamamladıktan sonra apartman girişleri, merdivenler ve asansörlerin dezenfekte işlemlerine başladık. İlk günden beri işin ciddiyeti içerisinde uygulamalarımıza azami hassasiyet gösteriyoruz. İlçemizde ilaçlanmayan yer bırakmamak kaydı ile çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız haberlere riayet etmemesi sadece devlet yetkililerinin açıklamalarına kulak vermesidir. Bunun yanı sırada temizliğe büyük önem vererek mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamak. Unutulmamalı ki alınan tüm tedbirler insanlarımız için. Panik yapmadan alınan tedbir ve kurallara uyun lütfen” şeklinde konuştu.

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