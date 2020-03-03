YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Aşkale’de kurtuluş yıldönümü coşkusu

Aşkale’de kurtuluş yıldönümü coşkusu

ERZURUM HABERLERİ  | 03.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

3 Mart Aşkale’nin kurtuluşunun 102.

3 Mart Aşkale’nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.
İdlib’de Mehmetçiklerimize yapılan hain saldırı sonrası ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanının aldığı karar sonrası planlanan kutlama ve etkinlikler iptal edildi.
Etkinlik kapsamında sabah Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Büyükşehir Belediye Başkan V. Fevzi Polat, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti ilçe Başkanı, A.Kerim Polat, CHP ilçe Başkanı Celal Top, MHP ilçe Başkanı Toksöz Polat, İyi Parti ilçe Başkanı Sebahattin Öztürk, Saadet Partisi ilçe Başkanı Nusret Bilen, Aşkale Dernekler Federasyonu Başkanı Cem Sağıroğlu, daire amirleri ve öğrenciler katılım sağladı.
Atatürk anıtına Çelenklerin sunumu sonrası Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması sonrası tören sona erdi.
Günün programı çerçevesinde Ortabahçe köyü Şehitlik ziyareti yapıldı.
İlçe Kaymakamı Aksu, Çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu, askerler tarafından 3 el saygı atışı yapıldı. Daha sonra Ortabahçede Ermeniler tarafından katledilen vatandaşlarımızın yaşadıklarını Erzurum Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu katılımcılara anlattı. İlçe Müftüsünün dualarıyla program sona erdi.
Aşkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa hazırladığı ve ilçe genelinde bütün Camilerde hem Aşkale’nin kurtuluşu hemde İdlib Şehitleri anısına Mevlit programı düzenlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
12:32
İkindi
15:42
Akşam
18:16
Yatsı
19:33

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Bunlar saçlara zarar veriyor

Bunlar saçlara zarar veriyor

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.