Aşkale’de süte değer projesi anlatıldı

Erzurum Valiliği ve Erzurum Ticaret Borsası’sının ortaklaşa yürüttüğü ’Süte Değer Projesi ’ Aşkale’de çiftçilere anlatıldı.

Aşkale Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Erzurum Ticaret Borsası Koordinatörü Ahmet Topaloğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Kalkan ve süt üreticiliği yapan çiftçiler katıldı.

Düzenlenen programda Koordinatör Topaloğlu, proje hakkında genel bilgiler vererek projeden nasıl ve kimlerin faydalanabileceğini dile getirdi.

Sütün kalitesi bozulmadan üreticiden tüketiciye ulaşması için yürütülen "Süte Değer Projesi" ile kriterlere uygun çiftçilere dağıtılacak olan soğutma makineleriyle sağılan sütün süt soğutma tanklarında hijyenik şartlarda sanayiye ulaştırılması ile ürün kaybının önüne geçilmesi ve kaliteli hayvansal üretimin sağlanması hedefleniyor.

