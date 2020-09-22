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“Asker çeşmesi” yeniden suya kavuştu

EDİRNE HABERLERİ  | 22.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Edirne’de tarihi Bedesten Çarşısı önünde bulunan ve 1911 yılında yaşanan kolera salgınında şehit olan askerler ve 3 doktor anısına Dr.

Edirne’de tarihi Bedesten Çarşısı önünde bulunan ve 1911 yılında yaşanan kolera salgınında şehit olan askerler ve 3 doktor anısına Dr. Rıfat Osman tarafından yaptırılan, “Asker Çeşmesi”, Edirne Valiliği ve belediye işbirliği ile onarıldı.
1911 yılında Edirne’de yaşanan kolera salgını sırasında, halka tıbbi destek veren ve salgın nedeniyle şehit olan askerler ile Göz Doktoru Cevat Sami, Cerrah Mustafa Ethem ile Tabip Kimyager Mustafa Kazım anısına Dr. Rıfat Osman tarafından yaptırılan tarihi çeşme için Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatı ile harekete geçildi. Tarihi Asker Çeşmesi ve bulunduğu alanda ekipler titiz bir çalışma gerçekleştirerek, çeşmenin yeniden akmasını sağladı.

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