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Asker çocuğu iki kardeş harçlıklarını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

SİİRT HABERLERİ  | 08.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Asker çocuğu iki kardeş harçlıklarını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

SİİRT (AA) - Siirt'te asker çocuğu iki kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na harçlıklarıyla destek sundu.

12 yaşındaki Ceylin Ecrin ve 8 yaşındaki kardeşi Esrin Nur Uyanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için düzenlenen kampanyaya biriktirdikleri 500 lirayı bağışladı.

Uyanık ailesini evlerinde ziyaret eden Siirt Valiliği Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, iki kardeşin bağışladığı 500 lirayı teslim aldı.

Ekip daha sonra 500 lirayı Ziraat Bankası Siirt Şubesi'nde açılan hesaba yatırdı.

Ceylin Uyanık, kampanyaya kardeşiyle destek sunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, herkese kampanyaya destek olmaları çağrısında bulundu.

Astım rahatsızlığı bulunan Uyanık, "Kampanyaya katkımız olsun diye biriktirdiğimiz 500 liramızı bağışladık. Her çocuğun da bağış yapması gerekir. Bağış yapıldıkça evine ekmek götüremeyenlere destek sunulmuş olacak. Lütfen kampanyaya destek olalım." dedi.

Esrin Nur ise anne ve babasının desteğiyle biriktirdikleri parayı bağışladıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Destek kampanya siirt

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