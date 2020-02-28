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Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.02.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyündeki asker eğlenceleri hayli renkli geçerken, gecede Coronavirüs konusunu da işleyen tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.Asker eğlencelerinin en renkli geçtiği köylerden olan Karbasan’da son asker eğlencesinde köylülerin sahnelediği Corona virüs konulu tiyatro izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.Tiyatro oyununda doktor rolünü oynayan köylü sunucu tarafından, “8 üniversite bitirmiş, doktorasını Amerika’da yapmış, Canan Karatay’a bile ders veren Doktor İsmail Demir” diye tanıtılıyor.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyündeki asker eğlenceleri hayli renkli geçerken, gecede Coronavirüs konusunu da işleyen tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.
Asker eğlencelerinin en renkli geçtiği köylerden olan Karbasan’da son asker eğlencesinde köylülerin sahnelediği Corona virüs konulu tiyatro izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.
Tiyatro oyununda doktor rolünü oynayan köylü sunucu tarafından, “8 üniversite bitirmiş, doktorasını Amerika’da yapmış, Canan Karatay’a bile ders veren Doktor İsmail Demir” diye tanıtılıyor. Tiyatro oyununda sergilediği performans ile usta tiyatroculara taş çıkartan Doktor İsmail, kendi icat ettiği ilaç ile Corona virüs bulaşan İstanbul Havaalanından gelen Çin’liler ile köylü vatandaşları tedavi ediyor ve karşılığında askerlere harçlık olarak vermek amacıyla para alıyor.
Köy muhtarı Mehmet Bilkaya, köylerinde yıllardan beri askere gidecek gençlerin ortak düzenledikleri asker eğlencelerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, ”Asker adaylarımız kendi aralarında organize olarak düzenledikleri geceye halkımızın katılımı yoğun olmaktadır. Düzenlenen gecede yemekler yendikten sonra çeşitli konularda tiyatro gösterisi ve canlı müzik eşliğinde yöre oyunları oynanır. Asker adaylarının ellerine kına yakılır. Ayrıca numara verilmiş çikolatalar satılarak düzenlenen çekilişte hediye verilir. Gösteri ve oyunlarda toplanan paralar ise masraflar karşılandıktan sonra askerlere harçlık olarak verilir” diye konuştu.

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