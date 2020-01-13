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  4. Asker eğlencesinde yengesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Asker eğlencesinde yengesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

MERSİN HABERLERİ  | 13.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

Asker eğlencesinde yengesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla ateş ederek yengesinin ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün vatani görevini tamamlayan C.Ş. için yakınları tarafından Kelahmet Mahallesi'nde düzenlenen kutlama etkinliği sırasında tabancasıyla havaya ateş açan Ü. Gemici'nin silahından çıkan mermi, ağabeyinin eşi Mesrure Gemici’nin (60) göğsüne isabet etti.

112 Acil Servis ekibince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mesrure Gemici, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Silahıyla jandarmaya teslim olan Ü. Gemici, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesindeki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Mesrure Gemici'nin cenazesi, Kelahmet Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Asker eğlencesi Silah Tarsus Tutuklama

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