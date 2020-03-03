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Asker selamı ile maça başladılar

KARS HABERLERİ  | 03.03.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kağızmanspor’lu futbolcular lig maçı öncesi Bahar Kalkanı harekâtı ve Mehmetçiğe destek pankartları ve asker selamı ile maça başladılar.Halitpaşa sentetik sahada oynanan, İsmail Bedel U-19 lig maçında Kağızman Spor U19 takımı ile Akyaka Gençler birliği U19 karşı karşıya geldi.Kağızmanspor U-19 maçı 3-0 kazanarak İsmail Bedel U19 Şampiyonu oldu.

Kağızmanspor’lu futbolcular lig maçı öncesi Bahar Kalkanı harekâtı ve Mehmetçiğe destek pankartları ve asker selamı ile maça başladılar.
Halitpaşa sentetik sahada oynanan, İsmail Bedel U-19 lig maçında Kağızman Spor U19 takımı ile Akyaka Gençler birliği U19 karşı karşıya geldi.
Kağızmanspor U-19 maçı 3-0 kazanarak İsmail Bedel U19 Şampiyonu oldu. Kağızmanspor oyuncuları İdlip’de vatan uğruna şehit düşen mehmetçiklerimize asker selamı vererek destek oldular.
Kağızmanspor kulüp başkanı Canip Korkmaz , şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür ederken,"Bu şampiyonlukta takımımızın teknik sorumlusu Engin Arkış ile yönetim kurulum yanı sıra futbolcularımızın da büyük emekleri var. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum, İnşallah bu başarımızı Türkiye şampiyonasında da yansıtırız ve Serhat karsımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz diyen korkmaz takımımıza maddi ve manevi emeği geçen 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kaymakamımız İshak Çınar, Belediye Başkanımız Nevzat Yıldız ve avukat Cesim Parlak’a teşekkür ediyorum” dedi.

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