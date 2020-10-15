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Askere gitmek isteyen genç 3 ayda yaklaşık 60 kilogram verdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 17:43 | Son Güncelleme

Askere gitmek isteyen genç 3 ayda yaklaşık 60 kilogram verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de fazla kilolarından dolayı askere gidemeyen genç 3 ayda yaklaşık 60 kilogram zayıfladı.

Talas ilçesi Kepez Mahallesi'nde ikamet eden 21 yaşındaki Enbiya Kurtul, geçen yıl başvurmasına rağmen fazla kiloları nedeniyle askere alınmadı.

Vatani görevini yapmayı çok isteyen Kurtul, bu duruma üzülerek fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçti.

Gündüzleri inşaatta çalışan genç, akşamları da spor salonuna gidip yeme ve içmesine dikkat etmeye başladı.

Askere gitmesine engel olan 60 kilogramı yaklaşık 3 ayda veren Kurtul, Ankara'da katıldığı acemi birliğinin ardından vatani görevini Erzurum'da tamamladı.

Enbiya Kurtul, AA muhabirine, içindeki vatan aşkına hiçbir şeyin engel olamayacağını söyledi.

En büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirten Kurtul, şunları kaydetti:

"Ben en son 166 kilogramdım. 2019'un Haziran ayı civarında Ankara'da inşaat işinde çalışıyordum. Askere gitmek amacıyla muayene olmak için hastaneye gittim. Fazla kilolarımdan dolayı askere almadılar. '62 kilogram fazlan var' dediler. Benimle askere başvuran arkadaşım vardı, o gitti ben gidemedim. Böyle olunca hırs yaptım ve zayıflamaya karar verdim. Gündüzleri inşaatta çalışıyordum ama akşamları da spor salonuna gitmeye başladım. Yememe içmeme dikkat ediyordum. 3 ay içerisinde 60 kilogram zayıfladım ve 105 kilogram oldum. 2019'un 12'nci ayında tekrar muayeneye gittim ve askere aldılar. Ben hırs yaptım ve kafama koydum. Askere gittiğimde de komutanlarım teşekkür edip, 'Sen imkansızı başarmışsın, evrim geçirmişsin, vatan sevgisi başka, helal olsun' dediler. Askere ilk gittiğimde 'bugünleri de görecekmişim çok şükür' dedim. Bunu başardığım için mutluyum. Vatan sevgisi engel tanımıyor. Yeter ki bunu gerçekten iste."

Babası Halil Kurtul da çocuğunun askere giderek kendilerini onurlandırdığını, buna çok sevindiklerini söyledi.

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