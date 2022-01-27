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Askeri helikopter kolunu yem karma makinesine kaptıran besici için havalandı

27.01.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askeri helikopter kolunu yem karma makinesine kaptıran besici için havalandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kolunu yem karma makinesine kaptırarak yaralanan Abuzer Karaca, yolun kardan kapalı olması nedeniyle askeri helikopterle Malatya'daki hastaneye ulaştırıldı.

Çelikhan'ın Koruca köyünde hayvancılık yapan Abuzer Karaca, hayvanlarına yem hazırladığı sırada kolunu karma makinesine kaptırdı.

Yaralanan Karaca'nın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayınca Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığından helikopter talebinde bulunuldu.

Malatya'dan havalanan askeri helikopter, Karaca'yı köyden alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürdü.

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