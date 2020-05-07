Askeri nakliye ve tanker uçakları Kayseri'de göreve hazırlanıyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki önemli birçok uçağın bakım ve modernizasyonunu yapan Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, tanker uçağı KC-135 ve nakliye uçağı CN-235'lerin de bakımlarını üstlenerek göreve hazır hale getiriyor.

"Uçan kale" olarak bilinen A400M ve dünya literatüründe "Herkül" olarak adlandırılan C-130'ların bakım ve onarımlarını gerçekleştirme kabiliyetine sahip Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, "CASA" olarak bilinen CN-235 ile tanker uçağı KC-135'leri Hava Kuvvetleri için göreve hazırlıyor.

Dünyada en büyük CN-235 filosuna sahip Türkiye'nin envanterindeki 58 uçağın bu zamana kadar 113 kez bakımını yapan fabrika, taktik anlamda kullanılan en küçük nakliye uçaklarının 6 yılda bir ihtiyaç duyduğu bakımlarını 60 iş gününde tamamlıyor.

Fabrika, 4 turbofan motorlu, uzun menzilli, yüksek irtifa ve yüksek hızda uçma yeteneğine sahip, ana görevi savaş uçaklarına yakıt ikmali olan, Boeing tarafından üretilen ve dünyada sadece dört ülkede bulunan KC-135'lerin bakımlarını da yaparak dünya havacılık sektöründe adından söz ettirmeyi başarıyor.