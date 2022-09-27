YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı dava

Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı dava

27.09.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı dava

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanmalarına devam edildi.

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yunanistan'ın Dedeağaç Polis Müdürlüğünde çalışan trafik polisi E.V. ile arkadaşı A.T. katılmadı.

Mahkeme E.V. ve A.T'nin ifadesinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine, sanıkların avukatının olay yerinde keşif taleplerinin değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgeye girme suçundan" 2 ila 5 yıl arasında hapis isteniyor.

- Olay

6 Aralık 2021 Pazartesi günü Yunanistan polisi E.V. ile A.T. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilmişti.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 31 kürk ile yılan derisi ele geçirildiEdirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 31 kürk ile yılan derisi ele geçirildi
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandıMersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyorGiresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor
Anahtar Kelimeler:
Sanık Şüpheli dava

Edirne Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
13:10
İkindi
16:31
Akşam
19:11
Yatsı
20:31
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Öldüğüne inanmak istemedi! Eşinin cesedini 18 ay boyunca sakladı

Öldüğüne inanmak istemedi! Eşinin cesedini 18 ay boyunca sakladı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.