YURTHABER
  4. Askerler kitap okuma kampanyasına destek verdi

Askerler kitap okuma kampanyasına destek verdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.01.2020 08:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin Kaymakamlık tarafından başlatılan kitap okuma kampanyasına her gün yarım saat kitap okuyarak destek verdiği bildirildi.Emet Kaymakamlığı "Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 sayfa aç " Kitap okuma kampanyası devam ederken, Emet İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan tüm personelden kampanyaya destek geldi.Emet İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, ’’İlçe Kaymakammı sayın Hasan Çiçek’in başlattığı kitap okuma kampanyasına destek vermek amacı ile 10 gündür karakol konferans salonumuzda tüm personolimizle her gün yarım saat kitap okuma etkinliği yapıyoruz.

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin Kaymakamlık tarafından başlatılan kitap okuma kampanyasına her gün yarım saat kitap okuyarak destek verdiği bildirildi.
Emet Kaymakamlığı "Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 sayfa aç " Kitap okuma kampanyası devam ederken, Emet İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan tüm personelden kampanyaya destek geldi.
Emet İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, ’’İlçe Kaymakammı sayın Hasan Çiçek’in başlattığı kitap okuma kampanyasına destek vermek amacı ile 10 gündür karakol konferans salonumuzda tüm personolimizle her gün yarım saat kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Türkiye’ye örnek olan bu uygulamaya destek vermek bizim için oldukça önemli. Okuyan bir toplumun, ilerideki nesillere çok daha iyi miraslar bırakacağını bizde göstermek istedik. Oluşturduğumuz okuma salonunda bu kampanyaya destek vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Başkan Alim Işık: "Basın, aydınlatıcı ve yol gösterici olmalı"Başkan Alim Işık: "Basın, aydınlatıcı ve yol gösterici olmalı"
Başkan Biçer: "Haberler, doğru ve tarafsız olmalı"Başkan Biçer: "Haberler, doğru ve tarafsız olmalı"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:13
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:25

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Çilek Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Taciz zanlısı tutuklandı

Taciz zanlısı tutuklandı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.