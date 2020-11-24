Askerlerin çantası Çiğli Belediyesinden

Çiğli Belediyesi tarafından, vatani görevlerini yapmak üzere askere gidecek Çiğlili gençlere “asker çantası” hediye edilecek.

İlçe sınırları içerisinde ikamet eden gençlerin askerde kullanacakları temel ihtiyaç malzemeleri Çiğli Belediyesi tarafından karşılanacak. İçerisinde çorap, atlet, iç çamaşırı, duş lifi, şampuan, tıraş bıçağı, tıraş köpüğü, pudra, ayakkabı boyası, çamaşır torbası, iğne-iplik seti, diş macunu, diş fırçası, el çantası, ipli cüzdan, tırnak makası ve terlik bulunan çantalar Sevk (Sülüs) Belgesi ile belediyeye başvuran gençlere teslim edilecek. Hayata geçirilen bu uygulama ile askere gitme hazırlığı yapan gençler önemli bir maddi külfetten kurtulmuş olacak.

Başkan Gümrükçü: “Gençlerimizi mutlu uğurlayacağız”

Gençlerin ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgilendiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Vatani görev hazırlığında olan gençlerimizin bu süreçte önemli giderleri oluyor. Çiğli Belediyesi olarak, ilçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden gençlerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için bu projeyi hayata geçirdik. Gençlerimiz askerde kullanacakları temel ihtiyaç malzemelerin yer aldığı asker çantaları hazırlattık. Gençlerimizi vatani görevlerine mutlu olarak uğurlayacağız. Şimdiden hepsine sağlıklı ve hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.

