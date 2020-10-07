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Askerlik şubesi önündeki şüpheli valiz paniğe neden oldu

AYDIN HABERLERİ  | 07.10.2020 15:19 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüpheli valiz paniğe neden oldu.

Askerlik şubesi önündeki şüpheli valiz paniğe neden oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüpheli valiz paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerinin kontrollü şekilde açtığı valizden kıyafet ve kişisel bakım ürünleri çıktı.
Olay, Alacamescit Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde bulunan Askerlik Şubesi’nin önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp kutusunun yanında şüpheli bir valiz ihbarı alan ekipler harekete geçti. Bomba imha ekipleri şüpheli valizin olduğu bölgeyi şeritle kapatarak güvenlik çemberi oluşturdu. Bomba imha uzmanları tedbirli kıyafetle valizi kontrollü bir şekilde açtı. Açılan valizden kıyafet ve bakım ürünleri çıktı. Askerlik şubesinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, valizin sahibinin Kahramanlar Caddesi’nde bulunan bir otelde kalan müşterinin olduğu tespit edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Askerlik şubesi önündeki şüpheli valiz paniğe neden oldu

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