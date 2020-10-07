ASKF Başkanı Bıyık, “Pandemi en çok spor camiasını etkiledi”

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erdoğan Bıyık pandemiden en çok etkilenen ve yara alın kısmın spor camiası olduğunu söyledi.

Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık’ı ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette amatör spor faaliyetlerinin daha da ilerleyebilmesi için nelerin yapılabileceği konuşuldu.

Gençlik Spor İl Müdürü Yazıcı, “Bakanlığımızın düzenlediği haftada amatör spor haftası olarak bir takım etkinlikler ve planlamalar Türkiye de genelinde yapılmıştı. Covid-19 sürecinde bazı tedbirler alınmıştı. Biz de bu haftayı buruk kutluyoruz. İnşallah bizler bu yeni tedbirlerden sonra normale döndüğümüzde sporun tabana yayılması amatör spor faaliyetlerinin daha da ilerlemesi daha da gelişmesi yönünde çalışmalarımız var. Sayın başkanımızla bunları bir kısmını paylaştık bir kısmını istişare etmeye devam ediyoruz. Bu gün burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Amatör spor haftamız hayırlara vesile olsun” dedi.