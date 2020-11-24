YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen’den Öğretmenler Günü mesajı

ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen’den Öğretmenler Günü mesajı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili olarak mesaj yayımladı.

ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen’den Öğretmenler Günü mesajı

Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Ceşen “Çocuklarımızın eğitimli yetişmesinde ve geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan, fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.
Denizli’deki amatör spor kulüplerini bir çatı altında toplayan Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun başkanı Feyyaz Ceşen, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili mesaj yayımladı. Futbol antrenörlerinin de bir anlamda öğretmenlik yaptığını söyleyen Denizli ASKF Başkanı Ceşen, “Öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr insanları, öğretmenlik de bu dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Öğretmen; bir çocuk için, anne kadar sıcak ve şefkatli, baba kadar güvenilir ve koruyandır. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenen öğretmenlerimiz, toplumsal geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm öğretmenlerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
12:55
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
İbrahim Sağlam Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.