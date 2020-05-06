YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. ASKF, kulüplere maske dağıtımına başladı

ASKF, kulüplere maske dağıtımına başladı

ADANA HABERLERİ  | 06.05.2020 16:28 | Son Güncelleme

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) kulüplere maske dağıtımına başladı.ASKF Başkanı Dr.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) kulüplere maske dağıtımına başladı.
ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’ndan (TASKK) gönderilen maskelerin kulüplere dağıtıldığını belirterek, “En kısa sürede tüm kulüplerimizin elinde olacak şekilde çalışma yapıyoruz. Bu zor dönemde maske ile bir nebze de olsa yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Kulüp temsilcilerimizden verilen 20 adet maskenin mesafe kurallarına ve izolasyona uyularak takılması istendi. Önemli olan sağlık, bu konuda Tüm Türkiye’ye destek olan TASKK Genel Başkanımız Ali Düşmez’e ve Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’a kulüplerimiz adına teşekkür ediyoruz. Hizmette sınır yok. Destek paketlerinin dağıtımı sürüyor. Tüm kulüplerimize bu paketleri en kısa zamanda teslim edeceğiz" dedi.
Adana ASKF olarak her daim kulüplerin yanında olmaya gayret sarf ettiklerini belirten Bozan, "Pandemi döneminin en hasarsız şekilde atlatılması için ben ve ekibim biz olgusu içinde hep beraber çalışmalar yapıyor, farkındalık oluşturmaya çaba sarf ediyoruz. Büyük aile olmanın gereği de budur” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

Adana Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:32
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:39
Yatsı
21:05

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Arhan Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
Necef Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Kimler kan bağışında bulunabilir?

Kimler kan bağışında bulunabilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.