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ASKF’den Süper Amatör Lig istişare toplantısı

28.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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ASKF’den Süper Amatör Lig istişare toplantısı

Adana ASKF tarafından organize edilen Süper Amatör Lig takımları ile istişare toplantısı ASKF Ali Gülleri Spor Merkezi toplantı salonunda yapıldı.Süper Amatör Lig kulüp başkan ve temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda pandemi döneminin sıkıntıları ve müsabakaların durumu hakkında istişarede bulunuldu.Toplantının açılış konuşmasını yapan Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, "Her yıl amatör spor kulüplerimiz ile müsabakalar öncesi istişare toplantısında bulunuyorduk.

Adana ASKF tarafından organize edilen Süper Amatör Lig takımları ile istişare toplantısı ASKF Ali Gülleri Spor Merkezi toplantı salonunda yapıldı.
Süper Amatör Lig kulüp başkan ve temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda pandemi döneminin sıkıntıları ve müsabakaların durumu hakkında istişarede bulunuldu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, "Her yıl amatör spor kulüplerimiz ile müsabakalar öncesi istişare toplantısında bulunuyorduk. Bu yıl da sizlerle bu konuları masaya yatırmak ve istişare etmek için birlikte oluyoruz. Katılım gösteren tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz, bütün takımlarımıza sağlıklı bir yıl diliyoruz" dedi.
Toplantıya Adana ASKF Başkanı Dr Ahmet Bozan’ın konuşmaları ile devam edildi. 2020 yılı Mart ayından bu yana kadar geçen dönemleri ve yapılan önlemleri tek tek sıralayan Ahmet Bozan, "11 Mart 2020’de ilkemizde ilk Covid-19 vakasının görülmesi ile birlikte TFF acil önlemler almış, 19 Mart’ta da amatör liglerimize ara verilmişti. O tarihten bu yana pandeminin ve şartlarının ülkemizde müsabakalara izin vermemesinden dolayı müsabakaları oynatamıyoruz. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu amatör liglerin başlamasını en çok isteyen kurumlarımız. Sağlığın, en önemli önceliğimiz olduğunu biliyoruz. Amatör spor ile ilgili müsabaka oynatmak için en başından bu yana hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Tabi ki takdir edersiniz en son kararı devletimizin kurulları ve TFF ortak alacaklardır. En doğru ve sağlıklı kararlar oradan çıkacaktır" diye konuştu.
Adana ASKF’de düzenlenen istişare toplantısında, TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, İl Hakem Kurulu Başkanı Cahit Kum, Müsabaka Sağlıkçıları Derneği Başkanı Ragıp Okur, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Mahmut Uzunoğlu da hazır bulundular.

ASKF’den Süper Amatör Lig istişare toplantısı

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