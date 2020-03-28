YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. ASKİ analiz sonucunu açıkladı: "Adanalılar Çatalan içme suyunu gönül rahatlığıyla içebilir"

ASKİ analiz sonucunu açıkladı: "Adanalılar Çatalan içme suyunu gönül rahatlığıyla içebilir"

ADANA HABERLERİ  | 28.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Son günlerde Adana’da içme suyuyla ilgili yapılan bazı spekülatif bildirimlerle ilgili olarak Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (ASKİ) açıklama yapıldı.

Son günlerde Adana’da içme suyuyla ilgili yapılan bazı spekülatif bildirimlerle ilgili olarak Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (ASKİ) açıklama yapıldı. Güncel analiz raporlarının da eklendiği açıklamada, Çatalan içme suyunun gönül rahatlığıyla içilebileceği ifade edildi.

ASKİ’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Adana’nın içme suyunu temin eden Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi, tam otomasyon sistemi ile 7/24 aralıksız olarak çalıştırılmaktadır. Arıtılmış su ve ham su, 3 ayrı laboratuvar tarafından denetlenmektedir. Bunlar; Adana Halk Sağlığı Laboratuvarı, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 1 adet özel akredite laboratuvarı ve ASKİ’nin kendi laboratuvarıdır. Çatalan içme suyundan günlük numuneler alınmakta ve su kalite parametre analizleri ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kalite ve dezenfeksiyon açısından haftalık düzenli kontroller ve izlemeler gerçekleştirilmektedir. Çatalan içme ve kullanma suyu; Dünya Sağlık Örgütü (WHO),Avrupa Birliği (EC), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kalite standartlarına uygundur. Son günlerde Çatalan suyu ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. İçme ve kullanma suyumuz son derece sağlıklıdır ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün vatandaşlarımız tarafından gönül rahatlığı ile tüketilebilir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Adana Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

GÜNCELLEME - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Nehirden Çıkarılan Cesedi Görüntüleme Yarışına Girdiler

Nehirden Çıkarılan Cesedi Görüntüleme Yarışına Girdiler

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.