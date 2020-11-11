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ASKİ, Aydın genelinde çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 11.11.2020 11:48 | Son Güncelleme

Aydın genelinde kalıcı çözümler üretmek için yatırımlara devam eden Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), pek çok noktada eşzamanlı altyapı çalışmalarını sürdürüyor.İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyen ve yeni hatlar oluşturan ASKİ ekipleri, yatırım planlaması doğrultusunda hızlı ve etkin bir çalışma modeli uyguluyor.Aydın’ın her köşesinde ASKİ varAşırı yağışlarda olası taşkınların önüne geçmek için mevcut hatları yenileyen ASKİ ekipleri, bu kapsamda Efeler’in Alanlı Mahallesi’nde de yağmur suyu hatlarını yeniliyor.Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapan ASKİ, Sultanhisar’ın Yağdere Mahallesi’nde içme suyu isale hattı çalışmasını sürerken; Buharkent’in Menderes Mahallesi’nde de içme suyu şebeke hattı yapımı gerçekleştiriyor.Bozdoğan’da Yaka Mahallesi’nde içme suyu ve kaynak çalışması yapan ekipler, Aydın’ın her köşesinde olduğu gibi bura da yoğun çalışmalarını sürdürüyor.Nazilli’de yoğun çalışma sürüyorNazilli’nin Yeşil Mahallesi 1852.

Aydın genelinde kalıcı çözümler üretmek için yatırımlara devam eden Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), pek çok noktada eşzamanlı altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyen ve yeni hatlar oluşturan ASKİ ekipleri, yatırım planlaması doğrultusunda hızlı ve etkin bir çalışma modeli uyguluyor.
Aydın’ın her köşesinde ASKİ var
Aşırı yağışlarda olası taşkınların önüne geçmek için mevcut hatları yenileyen ASKİ ekipleri, bu kapsamda Efeler’in Alanlı Mahallesi’nde de yağmur suyu hatlarını yeniliyor.
Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapan ASKİ, Sultanhisar’ın Yağdere Mahallesi’nde içme suyu isale hattı çalışmasını sürerken; Buharkent’in Menderes Mahallesi’nde de içme suyu şebeke hattı yapımı gerçekleştiriyor.
Bozdoğan’da Yaka Mahallesi’nde içme suyu ve kaynak çalışması yapan ekipler, Aydın’ın her köşesinde olduğu gibi bura da yoğun çalışmalarını sürdürüyor.
Nazilli’de yoğun çalışma sürüyor
Nazilli’nin Yeşil Mahallesi 1852. Sokak ve civarında yeni açılan yollara kanalizasyon hattı yapımını sürdüren ekipler, ayrıca Mescitli Mahallesi’nde de içme suyu hattı yapımını gerçekleştiriyor. ASKİ ekipleri, Nazilli’nin Uzunçam Mahallesi’nde de kaynak çalışması yaparken, İsabeyli Mahallesi’nde de 1012. Sokak ve civarındaki yapılaşmanın olduğu yeni bölgeler için kanalizasyon ana hat çalışması gerçekleştiriyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde çalışmaların durmaksızın devam edeceğini belirtti.

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