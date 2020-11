ASKİ Aydın’da alt yapı çalışmalarına devam ediyor

ASKİ, Koçarlı, Çine, Bozdoğan ve Kuşadası’nda eşzamanlı olarak içme suyu ve yağmur suyu çalışması yapıyor.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kentin farklı noktalarında eşzamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Aydın genelinde çalışmaya devam eden ASKİ ekipleri, Koçarlı’nın Mersinbelen Mahallesi’nde yağmur suyu hattı yapımını gerçekleştiriyor. Kaliteli ve uzun ömürlü malzemelerle yapılan çalışma ile sorunsuz bir altyapının temelleri atılmış oluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası’na yaptığı hizmetlerle de hızlı ve etkin çalışmalar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Altyapıda gerçekleştirilen yatırımlar ise özellikle yaz aylarında yoğun nüfus artışı yaşanan Kuşadası için önemle planlanıyor. ASKİ, Sağlık Caddesi’nde içme suyu hattı çalışması ile Kuşadası’na kalıcı bir hizmet daha gerçekleştirmiş olacak.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yatırımlarına devam eden ASKİ; Çine ve Bozdoğan’da da çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ ekipleri, Çine’nin Doğanyurt Mahallesi’nde ve Bozdoğan’nın Koyuncular Mahallesi’nde içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Başkan Çerçioğlu, “Arkadaşlarımız özveri ile çalışıyor”

Yapılan çalışmaların Aydın’ın geleceğine yönelik yatırımlar olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın’ın her köşesinde arkadaşlarımız özveri ile çalışıyor. Çünkü yaptığımız her çalışma Aydın’ın geleceğine yönelik yapılan çalışmadır, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmadır. Bu bilinçle, her işi önemseyerek kalıcı ve kaliteli hizmetlerde bulunuyoruz” dedi.