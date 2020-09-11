YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ASKİ Bedirler’e yeni su kaynağı sağladı

ASKİ Bedirler’e yeni su kaynağı sağladı

AYDIN HABERLERİ  | 11.09.2020 08:48 | Son Güncelleme

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri bir mahallede daha sondaj çalışması gerçekleştirdi.Çine’nin Bedirler Mahallesi’nde yapılan sondajla çıkarılan su Mahallelilere büyük sevinç yaşatırken Mahalle muhtarı Bekir Abalı suyun mahallenin 40-50 yıllık ihtiyacını gidereceğini söyleyip yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.Sondaj çalışmasının 100 metreye kadar yapıldığını, suyu ise 55’inci metreden aldıklarını söyleyen Abalı, böylelikle mahallenin su ihtiyacının çok uzun yıllar giderileceğini ifade etti.

ASKİ Bedirler’e yeni su kaynağı sağladı

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri bir mahallede daha sondaj çalışması gerçekleştirdi.
Çine’nin Bedirler Mahallesi’nde yapılan sondajla çıkarılan su Mahallelilere büyük sevinç yaşatırken Mahalle muhtarı Bekir Abalı suyun mahallenin 40-50 yıllık ihtiyacını gidereceğini söyleyip yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Sondaj çalışmasının 100 metreye kadar yapıldığını, suyu ise 55’inci metreden aldıklarını söyleyen Abalı, böylelikle mahallenin su ihtiyacının çok uzun yıllar giderileceğini ifade etti. Abalı "Suyun olduğu yerde hayat oluyor. Sondaj talebimizi dilekçeyle ASKİ’ye ilettikten sonra ekiplerimiz kısa sürede gelerek sondaj çalışmasını gerçekleştirdi. Mutlu sona kavuştuk" ifadelerini kullandı.
Mahallenin dağlık arazide dağınık bir yapıda olduğunun altını çizen muhtar Abalı, suyun mahallenin en yüksek evlerine dahi kolaylıkla ulaştırılabildiğini söyledi.

ASKİ Bedirler’e yeni su kaynağı sağladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Kırklareli'nde otomobilin çamurluğuna giren yılanı itfaiye çıkardı
Kırklareli'nde otomobilin çamurluğuna giren yılanı itfaiye çıkardı
Aydın'da bir tırda çalıntı olduğu iddia edilen 26 bin 900 litre içki ele geçirildi
Aydın'da bir tırda çalıntı olduğu iddia edilen 26 bin 900 litre içki ele geçirildi
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek

Aydın Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:40
Öğle
13:10
İkindi
16:43
Akşam
19:30
Yatsı
20:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.