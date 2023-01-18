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ASKİ Didim’e 144 milyon liralık daha yatırım yapıyor

18.01.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) dev bir yatırımı daha başlattı.

ASKİ Didim’e 144 milyon liralık daha yatırım yapıyor

Didim Akbük’te Fevzipaşa ve Denizköy Mahallelerinde kanalizasyon altyapı çalışmasına başlanırken yatırım için yaklaşık 144 milyon liralık daha kaynak ayrıldı. Bu çalışmalarla birlikte Akbük’te modern bir altyapıya kavuşacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çalışmaların Didim’e ve her iki mahalleye hayırlı olmasını temenni etti.

Aydın’ın her köşesinde birçok büyük yatırımı bir arada yürüten ASKİ, Didim Akbük’te iki büyük mahalleyi daha kanalizasyona kavuşturuyor. Akbük Fevzipaşa ve Denizköy Mahallelerinde toplam 57 bin 500 metrelik kanalizasyon, terfi ve iletim hattı yapılacak. Çalışmalar çerçevesinde dört adet de terfi merkezi inşa edilecek, 900 adet parsel bacası ve 2 bin 700 metre parsel bağlantısı yapılacak. Yapılan çalışmalarla birlikte Akbük kanalizasyon sistemi devreye alınacak. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Çerçioğlu, Buharkent’ten Didim’e, Aydın’ın her köşesinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Çalışmaların Didim’e hayırlı olmasını dileyen Başkan Çerçioğlu, altyapı çalışmalarının ardından modern bir görünüm için üstyapı çalışması gerçekleştireceklerini de hatırlattı.

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