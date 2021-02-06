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ASKİ E-spor Kadın Zula Takımı bu yıl da iddialı

06.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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ASKİ E-Spor Kulübü Kadın Zula Takımı, 27 Şubat’ta başlayacak Zula Kadınlar Ligi öncesi kampa girdi.

ASKİ E-Spor Kulübü Kadın Zula Takımı, 27 Şubat’ta başlayacak Zula Kadınlar Ligi öncesi kampa girdi. 2020 yılında ligi namağlup şampiyonlukla tamamlayan ve adını dünyaya duyuran ASKİ E-Spor Kulübü Kadın Zula Takımı, ligde bu yıl da iddialı.
2020 yılında Zula Kadınlar Ligi’nde namağlup şampiyon olan ASKİ E-Spor Kulübü Kadın Zula Takımı, dijital ortamda Kadın Zula Takımlarının kıyasıya mücadele edeceği lig öncesi hazırlık çalışmalarına hız verdi. Bu yıl yaptığı yeni transferlerle güçlü bir kadroya sahip olan ABB ASKİ E-Spor Kulübü Kadın Zula Takımı, bu sezon da iddiasını koruyarak ligi namağlup bir şekilde tamamlayıp kupayı almayı hedefliyor.
Takım kaptanı Zeycan Kedici ve arkadaşları Cansu Güven, Aleyna Aydır, Zeynep Gökhan, Gizem Aydın ve Kamila Ekin, girdikleri sıkı kampta birbirlerini daha yakından tanıyarak, oyun tarzlarını öğreniyorlar. Zula Kadınlar Ligi’nin başlamasıyla birlikte geçtiğimiz yıl kurulan ABB ASKİ E-Spor Kadın Zula Takımının ilk yıldan şampiyon olduğuna dikkat çeken ASKİ E-Spor Genel Koordinatörü Tayfun Tanju Kara, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve ASKİ bünyesinde kurulan spor takımı ile ilgili, “Kadın Zula Takımımız 27 Şubat’ta başlayacak lig öncesi sıkı bir kampa girdi. Ekipler kamp dönemi için normalde ‘gaming house’ denilen bir terim kullanıyorlar, bu durumda takım bir evde toplanıyor ve çalışmalarını sürdürüyor. Biz bunu bir otelde yapmayı tercih ettik. Arkadaşlarımız burada birbirileriyle oynayarak takım oyununu pekiştirdiler. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Merak ettiğimiz ikincinin kim olacağı?” dedi.
ABB ASKİ E-Spor Kadın Takımı kaptanı Zeycan Kedisi ise, geçen sezon beraberlik bile almadan şampiyon olduklarını ve namağlup bir takım olduklarını belirtti.
Takımın diğer bir oyuncusu Gizem Aydın da, yenilmezlik serilerini bu sezon da devam ettirmek istediklerinin altını çizdi.

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