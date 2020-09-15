YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ASKİ Efeler’deki 1. Sanayi Sitesi’nin yağmur suyu alt yapısını yeniliyor

ASKİ Efeler’deki 1. Sanayi Sitesi’nin yağmur suyu alt yapısını yeniliyor

AYDIN HABERLERİ  | 15.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi yağmur suyu deşarj hatları yapımına ağırlık verdi.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi yağmur suyu deşarj hatları yapımına ağırlık verdi. Efeler’deki 1. Sanayi Sitesi’nin yağmur suyu altyapısını yenileyen ekipler, hattın kapasitesini yaklaşık üç kat artırdı. Sanayi esnafı yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade etti.
Yaklaşık 40 yıldır sanayide esnaflık yapan bobinajcı Hüseyin Yıldırım, yapılan çalışmaları değerlendirirken "Ekipler yağmur suyunun hızlı deşarjı için yağmur suyu hattını yeniledi. Yoğun yağışlarda burada sıkıntımız oluyordu, ASKİ ekipleri bunu giderdi. Yeni döşenen hattın içerisinden birisi rahatlıkla geçebilir. Başkanımız bu işi çözümledi" ifadelerini kullandı.
Yoğun yağışlarda eğimden dolayı Cumartesi Pazarı’ndan itibaren yağan yağmurun sanayiye geldiğini ifade eden Yıldırım, sanayi esnafları olarak çalışmayı yakından takip ettiklerini belirtti. Yıldırım "Artık bu yağmur suları buraya gelmeden deşarj olacak. Sanayi esnafları olarak yaptığı hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Sanayi esnaflarından Fatih Gün "Sağ olsunlar ASKİ ekipleri eski yağmur suyu hattını yenilediler. Eski hat yıllar önce yapılmıştı ve yeterli gelmiyordu. Yeni hat eski hattın 3-4 katı. İnşallah artık bir sıkıntı yaşamayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Sanayide 20 yıldır esnaflık yapan Alaattin Ayaz "Artık yoğun yağışlarda bir sorun yaşamayacağız. Yaptığı hizmetlerden dolayı Özlem Başkan’a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Aydın Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:44
Öğle
13:09
İkindi
16:39
Akşam
19:24
Yatsı
20:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.