ASKİ ekipleri Dualar Mahallesi’nde içme suyu çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) il genelinde içme suyu ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor.

Artan kullanımla birlikte su yeterliliğini sağlamak için çalışmalar yapan ASKİ ekipleri, Nazilli’ye bağlı Dualar Mahallesi’nde 1400 metre içme suyu yeni terfi hattını içme suyu deposuna bağlayarak Mahallenin hizmetine sundu. Uzun ömürlü polietilen boruların kullanıldığı çalışmayla birlikte Dualar’da uzun soluklu su yeterliliği sağlanmış oldu.

Dualar Mahalle Muhtarı Ahmet Canlı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin mahallede yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını söyledi. ASKİ ekiplerinin çalışması sonucu içme suyuna uzun soluklu çözüm bulunduğunu ifade eden Canlı, "Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

