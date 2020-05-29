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ASKİ, Kuşadası Soğucak’ta ilave içme suyu kuyusu açtı

AYDIN HABERLERİ  | 29.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri Kuşadası’nın Soğucak Mahallesi’nde yeni bir sondaj çalışması yaparak mahalleye daha yüksek debide su vermeye başladı.Kuşadası’nda birçok yazlıkçının yaz aylarını geçirdiği Soğucak’ta, yaz nüfusunu artışına bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacının karşılamaya yönelik, mevcut içme suyu kaynaklarını arttırmak amacıyla harekete geçen ASKİ ekipleri mahalleye su sağlamak için yeni içme suyu sondajı arayışına girişti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri Kuşadası’nın Soğucak Mahallesi’nde yeni bir sondaj çalışması yaparak mahalleye daha yüksek debide su vermeye başladı.
Kuşadası’nda birçok yazlıkçının yaz aylarını geçirdiği Soğucak’ta, yaz nüfusunu artışına bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacının karşılamaya yönelik, mevcut içme suyu kaynaklarını arttırmak amacıyla harekete geçen ASKİ ekipleri mahalleye su sağlamak için yeni içme suyu sondajı arayışına girişti. Yapılan sondaj çalışmalarında saniyede 6 litrelik bir su kaynağına ulaşılırken buradan elde edilen içme suyu Soğucak Mahallesi’ne verilmeye başlandı.
Mahalle muhtarı Mehmet Bozok, yapılan çalışma için mahalle sakinleri olarak memnuniyet duyduklarını ifade ederken "ASKİ ekipleri mahallemizin yazın nüfus artışından dolayı oluşması muhtemel sorunu yeni bir artezyen kuyusu açarak giderdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere emeği geçen ASKİ ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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