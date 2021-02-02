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ASKİ ve Ankara Kent Konseyi su tasarrufu için iş birliği yapacak

02.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ile Ankara Kent Konseyi, “su hakkı, su yönetimi ve su tasarrufu” konularında toplumsal farkındalık oluşturmak için iş birliği yaparak ortak çalışmalara imza atacak.ASKİ Genel Müdürlüğü ve Ankara Kent Konseyi, “22 Mart Dünya Su Günü” öncesinde bir araya gelerek, “su kaynaklarının doğru yönetimi ve suyun tasarruflu kullanımı” konularında toplum genelinde bilinç oluşturulması için iş birliği yapma kararı aldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ile Ankara Kent Konseyi, “su hakkı, su yönetimi ve su tasarrufu” konularında toplumsal farkındalık oluşturmak için iş birliği yaparak ortak çalışmalara imza atacak.
ASKİ Genel Müdürlüğü ve Ankara Kent Konseyi, “22 Mart Dünya Su Günü” öncesinde bir araya gelerek, “su kaynaklarının doğru yönetimi ve suyun tasarruflu kullanımı” konularında toplum genelinde bilinç oluşturulması için iş birliği yapma kararı aldı. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ile Yürütme Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Lale Özgenel ve Ceren Anadol’un aralarında bulunduğu heyet, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ Genel Müdür Yardımcıları Cüneyt Öztürk, Murat Tütüncübaşı ve Baran Bozoğlu ile görüştü.

“Geleceği konuşan bir kurum: ASKİ”
Ankara Kent Konseyi’nin ziyaretinde görüş alışverişinde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, su hakkının insan haklarının en temeli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“İçme ve kullanma suyu anlamında baktığımızda Ankara’nın çok ciddi dokunuşlara ihtiyacı var. Gelir gelmez birkaç ay ihale yapmadan önce bir planlama yapalım istedik. Ankara’nın bugüne kadar yaşanan gerçeklerini görelim, bir de önümüzdeki 30 yılda Ankara için ne yapabiliriz onu ortaya koyalım dedik. Bu kapsamda da önce Master Plan ihalesini yaptık. Ankara için ciddi tespitlerimiz oldu. Yoğun bir yağmurda insanların çaresiz kaldığı yerler oluyor oysa burası başkent. Önce nereye, nasıl müdahale edebiliriz onu tartıştık çünkü bu bir bütçe meselesi. ASKİ olarak kentte öncelikle su basan, yağmur suyu ve atık su hatlarının birlikte çalıştığı, kangren halini almış noktalara müdahale ediyoruz.”
ASKİ ile suyun tasarruflu kullanılması konusunda iş birliği yapacaklarını vurgulayan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, “ASKİ, Ankara’nın en değerli kurumlarından birisi. Bu nedenle aynı dili konuştuğumuz insanlarla burada oturmak büyük bir değer gerçekten. Tarihi ve köklü kurumlarda, belediye başkanının ailesi, çocukları için değil de 6 milyon Ankaralı için çalışan insanların olması bizim açımızdan gurur kaynağı” dedi.

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