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Askıda ekmeğin dijital hali hayır köprüsü olmaya devam ediyor

İHA İHA
11.03.2024 11:19
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Konya’da geliştirilen askıda ekmeğin dijital hali “Ekmekcell” uygulaması, alan el ile veren el arasında hayır köprüsü olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Konya’da geliştirilen Ekmekcell adlı uygulama ile dijital hale gelen askıda ekmek uygulamasında, Ekmekcell kartları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Mahalle muhtarlarından alınan listelerdeki 10 bin ihtiyaç sahibine ‘Ekmekcell’ kartları ulaştırıldı. Bu karta ülke genelinden hatta yurt dışından hayırseverler tarafından ekmekler alınıp, yükleniyor. İhtiyaç sahipleri ise anlaşmalı fırınlara giderek ekmekleri alıyor, özel olarak üretilen pos cihazına kartlarını okutuyor. Uygulama sayesinde veren el ile alan el arasında köprü olmak hedefleniyor. Uygulama Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. Ekmekcell Genel Müdürü Tevfik Serkan Gümüş, uygulamayı anlattıkları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de projeyi beğendiğini ve destek verdiğini söyledi.

“KARTLARI ŞUANA KADAR 10 BİN AİLEYE ULAŞTIRDIK”

Uygulama hakkında bilgi veren Ekmekcell Genel Müdürü Tevfik Serkan Gümüş, “Türkiye’de 81 ilde olan askıda ekmeği bitirdik. Bu projenin adı Ekmekcell. 81 ilden uygulamaya girerek istediğiniz ile, istediğiniz kadar ekmek bırakabildiğiniz bir proje. Bırakılan ekmekler muhtarlıklardan alınan ihtiyaç sahiplerine özel olarak ürettiğimiz Ekmekcell kartına yükleyip üye fırınlarımızdan, temassız bir şekilde ‘askıda ekmek var mı?’ sorusunu tamamen ortadan kaldırarak ekmeklerini gönül rahatlığı ile alabiliyorlar. Kartları şuana kadar 10 bin aileye ulaştırdık. Hedefimiz daha fazla aileye ulaşmak. Onları mutlu etmek” dedi.

“PROJEMİZİ ÇOK BEĞENDİ VE DESTEKLERİNİ VERDİ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de projelerine destek verdiğini belirten Tevfik Serkan Gümüş, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu projemize destek verdi. Kendisine de Askıda Ekmek Gönüllülük Belgesini teslim ettik. Kendisi askıda ekmeğin daimi destekçilerinden. Sağ olsun projemizi çok beğendi ve desteklerini verdi. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“EKMEKCELL KARTLARIMIZ İLE İNSANLARIMIZ ARTIK RENCİDE OLMADAN EKMEKLERİNİ ALABİLECEKLER”

Ekmekcell uygulamasının faydalarını sıralayan Tevfik Serkan Gümüş, “Bu projeye belediyeler, kamu kuruluşları da askıda ekmek bırakabilirler. Bizlerle iletişime geçerek bu kartı temin edebilirler. Bu sistemin iki özelliğinin olacağına inanıyorum. Birincisi Ekmekcell kartlarımız ile insanlarımız artık rencide olmadan ekmeklerini alabilecekler. Askıda ekmek var mı diye sormayacaklar. Türkiye’de askıda ekmek kuyrukları oluşan fırınlarımız var. Bu kart sayesinde kuyrukları bitireceğiz. Çünkü bu kartla sabah erken kalmak zorunda kalmayacaklar, günün istedikleri saatinde ekmeklerini alabilecekler” diye konuştu.

“EKMEK HER ZAMAN HER İNSANIN İHTİYACI”

Projelerine sadece Ramazan ayında değil 365 gün destek verilmesi gerektiğini ifade eden Tevfik Serkan Gümüş, “Projemiz sadece Ramazan ayına özel bir proje değil. Ekmek her zaman her insanın ihtiyacı. Sadece Ramazan ayı değil, 365 gün kullanabilecek bir proje olduğu için vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahiplerine destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

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