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Askıda ekmek ve sebze rağbet görüyor

30.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hayırsever vatandaşların katkıları ile oluşturulan "askıda ekmek ve sebze" uygulaması ilgi görüyor.Bandırma Su Ürünleri Hali’nde manav dükkânı işleten Bilgin Atılganer’in başlattığı uygulama büyük rağbet gördü.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hayırsever vatandaşların katkıları ile oluşturulan "askıda ekmek ve sebze" uygulaması ilgi görüyor.
Bandırma Su Ürünleri Hali’nde manav dükkânı işleten Bilgin Atılganer’in başlattığı uygulama büyük rağbet gördü. İhtiyaç sahibi aileler için başlatılan uygulamaya Su Ürünleri Hali’ndeki işyerlerinden alışveriş yapan vatandaşlar ile civardaki esnaflar da yoğun ilgi gösterdi. Askıda Ekmek ve Sebze olarak başlatılan uygulamaya kısa zamanda ekmek ve sebze çeşitlerinin yanısıra meyve, peynir, zeytinyağ gibi ürünler bırakanlar da oldu.
Bilgin Atılganer, "Kampanyamız dün itibariyle başladı. Bandırmalı hayırsever bir ağabeyimizin destekleriyle böyle bir kampanya başlattık. İhtiyacı olan insanlarımıza biraz olsun yardımcı olalım diye düşündük. Bandırma’da sevdiğimiz esnaflarımız da bu kampanyaya bir katkı yapacaktır mutlaka. Bu kampanyamızı devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

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