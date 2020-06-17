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Askıda iyilik hareketine bir işletme daha dahil oldu

BURSA HABERLERİ  | 17.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi’nin 2019 yılı Kasım ayında startını verdiği Askıda İyilik Hareketi her geçen gün yeni esnafların katılımıyla genişliyor.İnegöl Belediyesi, 2019 yılı Kasım ayında Türkiye’ye örnek olacak bir hareketin startını vermişti.

İnegöl Belediyesi’nin 2019 yılı Kasım ayında startını verdiği Askıda İyilik Hareketi her geçen gün yeni esnafların katılımıyla genişliyor.
İnegöl Belediyesi, 2019 yılı Kasım ayında Türkiye’ye örnek olacak bir hareketin startını vermişti. Askıda İyilik Hareketi ismiyle başlatılan uygulama kapsamında, Osmanlı döneminde fırınlarda askıda ekmek şeklinde uygulanan yardım şekli, günümüzde tüm esnaflara entegre edilerek başlatıldı. Başladığı günden bu yana İnegöl esnafının da büyük ilgi gösterdiği iyilik hareketi, her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban da Askıda İyilik Hareketi uygulamasına dikkat çekmek adına destek veren esnaflara belirli aralıklarla ziyaretler yapıyor.
Gönüllü yardım kampanyası
Bu ziyaretler kapsamında Alanyurt yolu üzerinde hizmet veren Yiğit Akçaabatlılar Ekmek Fırını ziyaret edildi. Ziyarette, askıda iyilik uygulamasına katkı sağlayan esnafa teşekkür eden Başkan Taban, “Askıda İyilik Hareketini şehrimizin tamamında yayabilmek adına bir çalışma başlatmıştık. Burada tamamen gönüllülük esasına göre, bu şehirdeki vatandaşlarımızın bu sürece katkı vermesini arzu diyoruz. Askıda İyilik Hareketinin açılımı şudur; vatandaşlarımız esnaflarımızdan alışveriş yapıyorlar. Fırından, lokantadan, kitapçıdan alışveriş yapıyoruz. Bunlarla ilgili tüm esnaf grupları için geçerli, vatandaşımız kendi ihtiyacını giderirken gönlünden kopuyorsa parasını esnafa bırakarak ihtiyaç sahibi biri geldiğinde benim adıma hayır yapabilirsiniz diyerek destekte bulunabiliyor. Tamamen gönüllülük esası var. Esnaf arkadaşlarımız bunu yapmak isterse camlarına bu stickerları yapıştırıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da buralara gelerek eğer askıda bir hayır varsa faydalanabiliyor. Bu iyilik hareketine destek veren tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza da ben teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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