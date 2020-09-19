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“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

Tuzla’da uzaktan eğitim gören öğrenciler için askıda tablet kampanyası başlatıldı.

Tuzla’da uzaktan eğitim gören öğrenciler için askıda tablet kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Yazıcı, "Kampanyamıza olan ilgiden çok memnunuz inşallah “Askıda Tablet” kampanyamızla Tuzla’da bilgisayarı, tableti olmayan, online olmayan hiçbir ev kalmayacak” dedi.
Tuzla Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde Tuzla’da yaşayan öğrencilerin, uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için “ Askıda Tablet” kampanyası başlattı. İki gün önce başlayan “ Askıda Tablet” kampanyası kapsamında bir grup ihtiyaç sahibi öğrenci tabletlerine kavuştu. Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlayan uzaktan eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını gidermek amacıyla hayata geçirilen “Askıda Tablet” kampanyası için Türkiye genelinden binlerce tablet ve bağış talebi alındı.

“Hiçbir öğrencimiz tableti olmadığı için derslerinden uzak kalmasın”
“Askıda Tablet” kampanyası kapsamında öğrencilere tabletlerini takdim eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, öğrencilere ihtiyaç duydukları her konuda eğitim desteği vermeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu: “Uzaktan eğitim gören hiçbir öğrencimiz tableti olmadığı için derslerinden uzak kalmasın diye “ Askıda Tablet” kampanyamızı başlattık. Hedefimiz Tuzla’da ikamet eden ve eğitim için tablete ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimizi tablet sahibi yapmak. Uzaktan eğitimden mahrum kalmış bir çocuğumuza el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılarımız www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyamıza destek oluyorlar. Belediye görevlilerimiz de bağışçılarımızla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kampanyamız bu şekilde devam ediyor. Askıda Tablet kampanyamıza dileyen ikinci el tabletlerini de bağışlayabilir. Bu yeni normalin en yeni toplumsal hareketine katılıp, el birliğiyle hiçbir çocuğumuzu eğitimden geri bırakmayalım istiyoruz.”
“Askıda Tablet” kampanyasına ilginin çok büyük olduğunu söyleyen Yazıcı, “Kampanyamızın duyurusunu daha bir hafta önce yapmış olmamıza rağmen binlerce tablet ve bağış talebi aldık. Kampanyamıza olan ilgiden çok memnunuz inşallah “Askıda Tablet” kampanyamızla Tuzla’da bilgisayarı, tableti olmayan, online olmayan hiçbir ev kalmayacak.
Geleneğimizin en güzel adetlerindendir mahalleli için askıya bir şeyler bırakmak. “Askıda Tablet” kampanyamızı da askıda ekmek ve kahve bırakmak gibi tarihi bir geleneklerimizden ilham alarak hayata geçirdik. Gelen tablet taleplerini gördükçe ne kadar iyi bir iş yaptığımızı da tekrar tekrar anlıyorum. Kendi sosyal medyamdan bile günde 30-40 talep aldığım oluyor. İlçemizde online eğitimden kaynaklı tablete ciddi bir talep var. Ülkemizin dört bir yanından gelecek bağışlar için şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.

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