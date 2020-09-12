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ASKİ’den Buharkent’e dev yatırım

AYDIN HABERLERİ  | 12.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Aydın’ın birçok noktasında büyük altyapı yatırımları gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent’te de kapsamlı bir altyapı yatırımına imza atıyor.Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Buharkent’te projeleri bitirilen içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının yapım sürecine geçiliyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş ve ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç projeyle ilgili son detayları sahada inceledi.

Aydın’ın birçok noktasında büyük altyapı yatırımları gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent’te de kapsamlı bir altyapı yatırımına imza atıyor.
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Buharkent’te projeleri bitirilen içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının yapım sürecine geçiliyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş ve ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç projeyle ilgili son detayları sahada inceledi. Dev yatırım öncesi incelemelerde bulunan Büyükşehir yetkilileri, yapım sürecinin hızlı ilerlemesi için projenin paydaşları ile bilgilendirme toplantısı da yaptı.
Dev projeye 28 milyon lira kaynak ayrıldı
Kentin ihtiyaçlarına kaliteli ve uzun yıllar boyunca hizmet edecek proje kapsamında Buharkent’e 43.5 kilometre içme suyu hattı, 17.8 kilometre kanalizasyon hattı ve 9.8 kilometre de yağmur suyu hattı yapılacak. Toplamda yaklaşık 71 kilometrelik hat çalışması için 28 milyon liralık kaynak ayrıldı. Proje kapsamında 2 adet 300 metreküplük ve bir adet 2 bin metreküplük içme suyu deposu ile 1 adet içme suyu terfi merkezi de yapılacak.
Başkan Çerçioğlu “Bu proje ile Buharkent’in altyapısına dev bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız.”
ASKİ’nin Aydın’ın dört bir tarafında yatırımlara devam ettiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Halkın ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi sürdürüyoruz. Bu proje ile Buharkent’in altyapısına dev bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Bir örnek ile projenin büyüklüğünü anlatacak olursak; Aydın merkez ile Buharkent arası yaklaşık 85 km, biz bu yatırımla sadece Buharkent içine 71 km’lik hat çalışması yapacağız. Bu altyapı çalışması ile Buharkent’i modern bir altyapıyı sağlayacağız” dedi.

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