ASKİ’den “muhtarlarla buluşma” toplantıları

ASKİ Genel Müdürlüğü Başkentli muhtarlarla bir araya gelerek hem ilçelerinde yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi veriyor hem de muhtarların istek ve taleplerini dinliyor.

“ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” toplantılarını başlattıklarını söyleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, belediye ve vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarlardan suyun tasarruflu kullanımı konusunda bilinç oluşturulması için destek de istedi.

Başkentli muhtarlarla diyalog sürecini hızlandırmak ve mahalle sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bundan sonra mahalle muhtarlarıyla yüz yüze görüşeceklerini söyledi. ASKİ Genel Müdürlüğü ilk olarak 123 mahalle ve 1 milyona yaklaşan nüfusu ile Ankara’nın en büyük ilçesi olan Çankaya’nın muhtarlarını ağırladı. “Barajlarımız her geçen gün alarm veriyor”

ASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak her türlü önlemin alındığı toplantıya ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de katıldı. Ankara’ya içme suyu sağlayan barajlardaki su miktarının giderek azaldığına dikkati çekerek konuşmasına başlayan Öztürk, su tasarrufu konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için muhtarlardan destek istedi. Görüşmeye gelen muhtarlara muhtarlık binalarına asmaları için su tasarrufuna yönelik bilgilendirici doküman ve afişler de verildi.

Su tasarrufunda çarpıcı rakamlar

Su tasarrufu konusunda çarpıcı istatistikleri de paylaşan Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

“4 kişilik bir aile için istatistiklere göre ellerimizi yıkarken suyu açık bırakmazsak yılda 12 ton su kazancımız oluyor. Bulaşıkları makinede yıkayarak yılda 40 ton, diş fırçalayıp tıraş olurken musluğu kapatarak yılda 12 ton, duş süresini sadece 1 dakika kısaltarak ise yılda 20 ton su tasarruf edebiliriz. Çamaşır makinesini tamamen dolu çalıştırırsak her yıkamada 10 litre, sebzeleri su dolu bir kapta yıkayarak da yılda yine 20 ton su tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca bahçe sulamada sıcak saatler yerine sabah ve akşam saatlerini tercih edersek buharlaşma engellenebilir.” Tüm Türkiye’ye örnek uygulamalar

Toplantıda tek tek muhtarların sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Akçul, Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül, Abone İşleri Dairesi Başkanı Tarık Kaplan, Su İnşaat Dairesi Başkanı Gülay Aslan, Kanal İnşaat Dairesi Başkanı Oğuz Alsancak ve ASKİ Çankaya Bölge Müdürü Sedat Özdemir yapılan çalışmalar ve yeni yatırımlar hakkında bilgi vererek muhtarların sorularını da yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgınının etkisini azaltmak için en hızlı şekilde önlem alan belediye olduğunu anlatan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz de ASKİ olarak bu süreçte tüm Türkiye’ye örnek uygulamalar başlattık. Örneğin Başkent’te borcundan dolayı suları kesilen abonelerimizin geçici olarak sularını açtık. ‘Su Ver’ kampanyası ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın su faturalarını, hayırsever vatandaşlarımızın ödemesine olanak sağladık. Tüm bunları yaparken ASKİ olarak asli görevlerimizi aksatmadan yerine getirmek için 7/24 mesai yaptık.”

Ankara’nın sosyal, kültürel, siyasi ve ticari hayatına yön veren kuruluşların çoğunun Çankaya ilçesinde yer aldığını ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “114 büyükelçilik, 12 üniversite ve 107 bin iş yerinin bulunduğu Çankaya’nın gündüz nüfusu 2,5 milyona yaklaşıyor. ASKİ’nin 2 milyon 442 bin abonesinin 457 bini Çankaya’da ikamet ediyor. Bu nedenle su tasarrufu konusunda siz muhtarlarımıza da bizim kadar görev düşüyor” dedi.

Son 2 yılda Çankaya’da yapılan hizmetler

Nisan 2019’dan bugüne kadar Çankaya ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Öztürk, ilçede 6 bin 376 içme suyu arıza onarımı ile 11 bin 105 kanal arıza onarımının yapıldığını, 16 bin 741 tazyikli vidanjör ile de arızaların giderildiğini söyledi. İlçede ayrıca 1 milyon 22 bin metre pis su ve yağmur suyu hattının temizlendiğini, 3 bin 294 yağmur suyu ızgara imalatının gerçekleştirildiğini, 21 bin 836 metre atık su hattı imalatı ile 4 bin 677 metre yağmur suyu hattı imalatının yapıldığını hatırlatan Öztürk, “Bunlar çok ciddi rakamlar, boş durmuyoruz. Göreceksiniz daha iyi işler yapacağız” diye konuştu. 18 yaş altı engelli vatandaşlar için faturada indirim

Abone İşleri Dairesi Başkanı Tarık Kaplan, muhtarların su faturasında kademeli tarifeye ilişkin sorularına da yanıt verdi. Ocak ayı Belediye Meclisine sunulan kademeli su tarifesinin kamuoyuna yanlış yansıtıldığını belirten Kaplan, yüzde 70 abonenin 10 metreküp altında su kullandığını, kademeli uygulamanın 10 metreküp üzerindeki kullanımlar için önerildiğini vurguladı. ASKİ Genel Müdürlüğünün meclise sunduğu bir diğer önerinin ise mevcutta 18 yaş üzeri engelli vatandaşlara uygulanan indirimli su faturasından 18 yaş altı engelli vatandaşların da faydalanması olduğuna dikkat çeken Kaplan, “Bu durumda olan 40 bin ailenin de su faturasında indirim öngörüyoruz” dedi.

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