ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi

"Bu virüs koronavirüsü değil. Bu virüs, kendini beğenmeme, gurur duymama virüsü. Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız. Bu ülke övünülecek bir ülke. Ben İstanbul'dan gurur duyuyorum, Kayseri'den övünüyorum, Kastamonu'yu seviyorum. Kayseri'yi Kars'la karşılaştırmıyorum, Kars'taki güzelliği görüyorum. Edirne'deki farklılığı, Akdeniz'deki o ılıman iklimi, Karadeniz'deki coşkuyu, hepsiyle gurur duyuyorum. 3. köprüden de gurur duyuyorum, Marmaray'dan da, Atak'lardan da, gemilerden de, savunma sanayideki yüzde 70'lik yerlilik oranıyla da gurur duyuyorum. Ben SİHA ve İHA'ları uçuranlara sebep olanlardan da gurur duyuyorum, ekonomiyi bu noktaya getirenlerle de gurur duyuyorum."

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan da gurur duyduğunu vurgulayan Nebati, "Rakamlar doğruyu söyler. Enflasyonun ne hale geldiğini, faiz oranlarının nereye düştüğünü, bunları söyler ama bunlara ruh verecek olan bizleriz. Bu ruhla biz yürümeliyiz. 21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı. Bu gidişi bu koşuşturmayı Allah'ın izniyle durduracak hiçbir güç yok. Biz bu gücümüzle Doğu Akdeniz'deyiz, gemilerimiz orada, sondaj gemilerimiz orada. Biz bu gücümüzle İHA'larla SİHA'larla başkalarının parmak ısırdığı savunma teknolojileriyle İdlib'deki masumların sesiyiz. Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak güce sahibiz."

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da ülkenin tüm dünyaya tarihte görülmedik dersler verdiğini söyledi.

Dün ecdat nasıl kucağını dünyanın çeşitli milletlerine açtıysa bugün de gerek yurt içinde 4 milyon ve İdlib’de 3 milyon sığınmacıya kucak açtıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Dile kolay, insanlık adına Türkiye 41 milyar doları harcamaktan çekinmemiştir. Bizde durum böyleyken bugün medeniyetin beşiği diye tanımlanan Avrupa’nın göçmenlere karşı sınırlarında yapmış oldukları insanlık dışı muameleleri ve zorbalıkları nereye koyacağız? Şimdi sormak lazım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ayaklar altına alan bu zihniyet mi medeniyeti temsil ediyor yoksa zulüm, açlık ve ölümden kaçan 7 milyon sığınmacıya kucak açan ülkemiz mi medeniyetin beşiği sözünü hak ediyor?"