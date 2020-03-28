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ASKON Rize Şubesi, karaborsacılara karşı harekete geçti

RİZE HABERLERİ  | 28.03.2020 16:36 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki ASKON bünyesinde olan firmalarla anlaşma yapan ASKON Rize Şubesi, Rize’de satılacak ürünlerin zamsız ve Korona virüs vakalarından önceki fiyatlarda satılmasını sağlayacak.ASKON Rize Şubesi vatandaşların un ve kuru bakliyat gibi ürünlere daha kolay ulaşabilmesi için bir çalışma başlattı.Konu hakkında açıklama yapan ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, karaborsacılara karşı bir savaş başlattıklarını ve çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek “Korona virüs salgınından sonra belirli bir kesim gıda üzerine bir karaborsacılık başlattı.

ASKON Rize Şubesi, karaborsacılara karşı harekete geçti

Türkiye genelindeki ASKON bünyesinde olan firmalarla anlaşma yapan ASKON Rize Şubesi, Rize’de satılacak ürünlerin zamsız ve Korona virüs vakalarından önceki fiyatlarda satılmasını sağlayacak.
ASKON Rize Şubesi vatandaşların un ve kuru bakliyat gibi ürünlere daha kolay ulaşabilmesi için bir çalışma başlattı.
Konu hakkında açıklama yapan ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, karaborsacılara karşı bir savaş başlattıklarını ve çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek “Korona virüs salgınından sonra belirli bir kesim gıda üzerine bir karaborsacılık başlattı. Bu tabi genelde un, makarna, kuru bakliyat ürünlerinde oldu çünkü halkın talebi bunlarda çoğaldı. Bizde Rize ASKON Şubesi olarak bu karaborsacılığın önüne geçmek için çaba sarf edeceğimizi zaten belirtmiştik. Bunun için Rize şubemizde bulunan gıda işi yapanlarla beraber gerekli çalışmalarımızı yaptık. Gıda üzerine Türkiye genelinde ASKON üyesi olan iş yerlerinden bunları tedarik ettik ve şuan Rize’ye biz bu ürünleri indirdik. Korona virüs olayı gelişmeden önce fiyatlar ne ise o fiyattan Rize’de vatandaşlarla buluşturulacaktır. Biz bu indirimi zaten kendi aramızda yapıyoruz, yine eski paradan dışarıdan temin ederek Rize’deki halkımıza sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların evlerinde kalmak zorunda olduğu süreçte kendilerinin de kampanyaya destek vereceğini sözlerine ekleyen Karakoyun “65 yaş üstü ve geliri düşük vatandaşlarımız ile iletişime geçerek gıda kolileri hazırlıyoruz. Bu gıda yardım kolilerini Rize Valiliği ile görüşerek bir plan dahilinde dağıtımını sağlayacağız” dedi.

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