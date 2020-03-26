ASKON Trabzon Şube Başkanı İbrahim Beşir'den esnafın kiralarının ertelenmesi önerisi:

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Trabzon Şube Başkanı İbrahim Beşir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları aşmak için birlik olmak gerektiğini belirterek, kiraların kriz sonrasına ertelenmesini istediklerini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zor günlerden geçildiğini vurguladı.

Esnafın, sanayicinin, tüccarın bugüne kadar yaşanan krizlerden bir şekilde çıktığını aktaran Beşir, "Dar alanda kalsa bile, ticaret hacmi küçülse de yine üretim, alışveriş durmadı. Çekler, senetler, krediler bir şekilde ödendi. Şu anda yaşadığımız kriz ise çok farklı. Esnafın hareket alanı yok gibi. Mallar tezgahlarda bekliyor, alıcı piyasada yok." değerlendirmesinde bulundu.

Beşir, ortaya çıkan bu tablo karşısında devletin seri kararlar aldığını ancak küçük ve kira ödeyen esnafa yönelik alınan tedbirlerin daha da artırılması gerektiğini ifade etti.

Bu noktada bir görevin de kiralama yapan mal sahiplerine düştüğünün altını çizen Beşir, şunları kaydetti: