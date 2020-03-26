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  4. ASKON Trabzon Şube Başkanı İbrahim Beşir'den esnafın kiralarının ertelenmesi önerisi:

ASKON Trabzon Şube Başkanı İbrahim Beşir'den esnafın kiralarının ertelenmesi önerisi:

TRABZON HABERLERİ  | 26.03.2020 13:45 | Son Güncelleme

"Artık birlik olma zamanıdır. Kiralarımızı kriz sonrasına bırakalım. Bu kriz ticari olmaktan çıkmış insani bir hal almıştır. Şimdi kardeşliğimizi gösterme zamanıdır"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Trabzon Şube Başkanı İbrahim Beşir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları aşmak için birlik olmak gerektiğini belirterek, kiraların kriz sonrasına ertelenmesini istediklerini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zor günlerden geçildiğini vurguladı.

Esnafın, sanayicinin, tüccarın bugüne kadar yaşanan krizlerden bir şekilde çıktığını aktaran Beşir, "Dar alanda kalsa bile, ticaret hacmi küçülse de yine üretim, alışveriş durmadı. Çekler, senetler, krediler bir şekilde ödendi. Şu anda yaşadığımız kriz ise çok farklı. Esnafın hareket alanı yok gibi. Mallar tezgahlarda bekliyor, alıcı piyasada yok." değerlendirmesinde bulundu.

Beşir, ortaya çıkan bu tablo karşısında devletin seri kararlar aldığını ancak küçük ve kira ödeyen esnafa yönelik alınan tedbirlerin daha da artırılması gerektiğini ifade etti.

Bu noktada bir görevin de kiralama yapan mal sahiplerine düştüğünün altını çizen Beşir, şunları kaydetti:

"Artık birlik olma zamanıdır. Kiralarımızı kriz sonrasına bırakalım. Bu konuda kiracılarımızı sıkıştırmayalım, ayakta kalsınlar. Bu kriz ticari olmaktan çıkmış insani bir hal almıştır. Şimdi kardeşliğimizi gösterme zamanıdır. Sivil toplum kuruluşlarının bu konuda birlik içerisinde hareket etmelerini bekliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Odalar Birliği, Ziraat Odaları, özellikle siyasi partileri bu konudaki düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etmelidir. Devlet reel tedbirler almalı, küçük esnaf ve sanatkar rahat etmeli. Bu dönem öyle bir dönem ki kimi kirasından bir süreliğine vazgeçecek, kimi alacağından, bankalar, kredilerinden, faizlerinden, devlet, faturalarından, vergilerinden, cezalarından vazgeçmeden bu kriz aşılamaz."

Beşir, devletin önlemlerini aldığını ve almaya da devam edeceğini vurgulayarak, "Devlet, millet el ele verip idarecilerimizin aldığı kararlara tam ve kayıtsız uyarsak bundan kurtuluruz." ifadesini kullandı.

İbrahim Beşir, yaşanan bu süreçle mücadele eden başta sağlık personeli olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibini de tebrik etti.

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