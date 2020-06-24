YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. ASKON’dan Vali Ünlü’ye nezaket ziyareti

ASKON’dan Vali Ünlü’ye nezaket ziyareti

GİRESUN HABERLERİ  | 24.06.2020 17:53 | Son Güncelleme

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanı Yener Türk, göreve yeni başlayan Vali Enver Ünlü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.Giresun iş dünyası, yapılan yatırımlar ve sağlanan istihdamların gündeme getirildiği ziyarette, ASKON’un çalışmaları ile ilgili bilgi veren Türk, ASKON olarak hedeflerinin, Giresun’a daha fazla yatırım yapılmasının ve istihdam sağlanmasının önünü açmak olduğunu söyledi.Giresun’daki görevine yeni başlayan Vali Enver Ünlü ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dele getirdi.Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk, Giresun’un geleceğinin fındığa dayalı sanayinin ve turizm hizmet sektöründe olduğunu ifade etti.

ASKON’dan Vali Ünlü’ye nezaket ziyareti

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanı Yener Türk, göreve yeni başlayan Vali Enver Ünlü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Giresun iş dünyası, yapılan yatırımlar ve sağlanan istihdamların gündeme getirildiği ziyarette, ASKON’un çalışmaları ile ilgili bilgi veren Türk, ASKON olarak hedeflerinin, Giresun’a daha fazla yatırım yapılmasının ve istihdam sağlanmasının önünü açmak olduğunu söyledi.
Giresun’daki görevine yeni başlayan Vali Enver Ünlü ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dele getirdi.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk, Giresun’un geleceğinin fındığa dayalı sanayinin ve turizm hizmet sektöründe olduğunu ifade etti. Türk, “Giresun’a daha fazla yatırım daha fazla istihdam için hedefimiz bulunmaktadır. Giresun’un geleceğini turizm ve hammaddesi bizde olan fındığa dayalı sanayide görüyoruz. Bunların yanı sıra sağlık turizmi de göz ardı edilemez. Bu güne kadar Giresun son birkaç yılda bir ivme yakalamış olsa da diğer Karadeniz illeri gibi turizmde hak ettiği payı alamadığı görülmektedir. Bu anlamda Giresun’un turizme daha fazla yatırım ve tanıtıma ihtiyacı bulunmaktadır. Yatırıma yönelebileceğimiz diğer bir alan ise dünyanın en kalitelisinin üretildiği fındıktır. Bugüne kadar fındığı sadece üretip sattık ama fındığa katma değer sağlayacak sanayi kuruluşları yeteri kadar olmadı. Hammaddesi elimizde olan fındığa katma değer sağlayacak sanayi kuruluşlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sadece Giresun’a değil ülkemize katkı sağlayacak önemli ihracat yatırımı olacaktır. Fındığımızı, işleyip nihai mamul haline getirip öyle pazarlayacak sanayi kuruluşları kazandırılmalıdır. Bunların yanı sıra sağlık turizmi de bölgemizde ve ilimizde geleceği olan bir alandır. Bu konularda üyemiz olan ve olmayan yatırımcılarımızla çalışmalarımız bulunmaktadır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Giresun Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
02:48
Sabah
04:49
Öğle
12:34
İkindi
16:34
Akşam
20:09
Yatsı
22:00

Giresun Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Gedikkaya Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Giresun'da tarım makinesinin altında kalan çocuk öldü

Giresun'da tarım makinesinin altında kalan çocuk öldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.