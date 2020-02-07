YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ADANA HABERLERİ  | 07.02.2020 19:18 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ihracat başta olmak üzerine tüm ekonomik göstergelerin yukarı yönde ivme kazanması için Adana’daki devasa yatırımlarla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)’un Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’nın 11.’ncisi Adana’da gerçekleşti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ihracat başta olmak üzerine tüm ekonomik göstergelerin yukarı yönde ivme kazanması için Adana’daki devasa yatırımlarla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)’un Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’nın 11.’ncisi Adana’da gerçekleşti. Programda konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın ekonomide ve sanayideki ivmesinin yeniden büyümesi için, birlik beraberlik içinde, kentin potansiyelinin tam anlamıyla kullanılarak her zamankinden daha çok beraber hareket edilmesi gerektiğini kaydederek, “Adana olarak farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğini biliyoruz. Beraber iş yapma kültürünü geliştirerek rekabeti yurt dışındaki rakiplerimiz ile yapmamız gerekiyor. Ümit ediyorum ki kazanan, birlik, beraberlik ve Adana olacak. Son yıllarda Adana başta Valimizin önderliğinde, bütün sivil toplum kuruluşları başkanları ve yönetimleriyle beraber örnek bir beraberlik ve dayanışma sergilemektedir. Artık herkes ‘önce Adana’ diyerek çalışmaktadır” dedi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Adana olarak ülke ihracatına olan katkının 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirterek, “Adana’nın potansiyelinin çok üzerinde olduğunu biliyoruz. İnanıyorum ki 2020 yılında bu rakamların üzerine geçecek Adana’yı ihracat rakamlarının üst sıralarına taşıyacağız. Tabi ihracat başta olmak üzerine tüm ekonomik göstergelerimizin yukarı yönde ivme kazanması için ilimizde başlattığımız devasa yatırımlarla da çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Hiç kuşkusuz bunların başında Ceyhan İhtisas ve Endüstri Bölgesi geliyor. Bölgede imar planlarını tamamlayıp yatırım yapılabilir hale geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Yine aynı bölgede kuracağımız Kimya İhtisas Endüstri Bölgesiyle birlikte Ceyhan OSB’ye ilişkin çalışmalarımızın yoğun bir biçimde devam ettiğini vurgulamak istiyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’ın Türkiye’nin ekonomik verilerine ilişkin yaptığı değerlendirme sunumu yaptı.
Genel Başkan Aydın, sunumunda şu ifadelere yer verdi:
“Yılın ilk enflasyon rakamını yayınlanan T.C. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini değiştirmedi. Merkez bankalarının hedefleri 2020 yılında yüzde 8.2. 2021 yılında ise yüzde 5.4 seviyesinde gerçekleştirilmesi beklendiği ifade edildi. İş dünyası olarak son dönemde yapılan vergi ayarlamalarının enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapması petrol fiyatındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olması, sıkı para politika duruşunun sürdürülebilineceğini öngörmekle birlikte uluslararası konjektürde olası olumsuzlukların yaşanmaması durumuna göre hedefler doğrultusunda bir istikrarın yaşanacağını düşünüyor. Gerek faizler gerekse de enflasyon konusunda yılsonu hedeflerinin gerçekleşeceğini bizde tahmin ediyoruz. 2019’u yüzde 14.84 seviyesinde tamamlayan yıllık TÜFE enflasyonu 2020’nin ilk ayında yüzde 12.15 oldu. Aynı dönemde yıllık yurt içi ÜFE enflasyonu da 2019 sonundaki yüzde 7.36 seviyesinden yüzde 8.84’e çıktı. Fiyatların aylık bazda yüzde 4.7 yükseldiği gıda ve alkolsüz içecekler grubu ocak ayı enflasyonunda en yüksek katkıyı yaptı. Meyve ve sebze fiyatlarındaki hızlı artışlarda bu gelişmede belirleyici oldu.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Adana Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:30
Öğle
12:58
İkindi
15:50
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Ayşem Eczanesi
Seyhan
Cihan Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu

Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada

Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.