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ASKON'un 2026 yılı ihracat beklentisi 300 milyar dolar

12.10.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Orhan Aydın: - "Pandemide, dünyadaki birçok ülkenin ekonomik daralmasına, birçok şirketin kapanmasına, yüzde 18-19'luk faiz belasına rağmen Türkiye büyümesine devam ediyor" - "Son 12 ayda 210 milyar doların üzerine çıkmış ihracatımız var. 300 milyar dolar hedefimize önümüzdeki 5 sene içinde ulaşacağımızı görmekteyiz. 2023-2053 hedefleri için ülke olarak hep beraber gayret edeceğiz"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ihracatta tarihi rekorlarla yola devam edildiğini belirterek, 300 milyar dolar hedefine 5 yıl içinde ulaşılabileceğini dile getirdi.

Aydın, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda sıkıntılar yaşattığını söyledi.

Sanayisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de ekonomik anlamda sorunlar yaşandığına işaret eden Aydın, Çin'in ekonomik güven kaybettiğini, oradaki pasta payının ise Türkiye'ye kaydığını belirtti.

Aydın, Türkiye'nin salgın sürecini en iyi geçiren ülkeler arasında yer aldığını dile getirerek, "2020 yılının büyüme rakamlarına bakıldığında Çin'den sonra en çok büyüyen ekonomi olduk. Asıl büyüme ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde yaşandı, Türkiye bütün dünyaya parmak ısırtacak şekilde yüzde 21,7 büyüdü." diye konuştu.

Bu büyümenin Kovid-19 kaynaklı ve geçici olmadığını vurgulayan Aydın, büyümenin yüzde 11,7 gibi önemli bir kısmının sanayide gerçekleştiğine işaret etti.

- "Türkiye büyümesine devam ediyor"

Aydın, Türkiye'nin yoluna büyüyerek devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"2021 ikinci çeyrekte Çin'den sonra büyüyen en büyük ikinci değil, Birleşik Krallık'tan sonra büyüyen en büyük ikinci ekonomi olduk. Birleşik Krallık'ta ne oldu da birinci sırada yer aldı? 2020 yılında en fazla daralan ekonomi olması nedeniyle en çok büyüyen ekonomi arasına girdiler ancak Türkiye böyle olmadı. 2020 yılında sanayisini bir gün durdurmadan çalışan bir ekonomiyle karşı karşıyaydık. 2021 yılında da 1. ve 2. çeyrekte bunun meyvelerini aldık. 3. ve 4. çeyrekte de benzer büyümeleri yaşayarak yıl sonunda en az yüzde 9'luk bir büyüme beklemekteyiz. 2021 yılında sadece sanayide kapasite tarafında yüzde 30'un üstünde yeni yatırımla karşı karşıyayız. Pandemide, dünyadaki birçok ülkenin ekonomik daralmasına, birçok şirketin kapanmasına, yüzde 18-19'luk faiz belasına rağmen Türkiye büyümesine devam ediyor."

İhracat verilere bakıldığında da tarihi rekorlarla yola devam edildiğini söyleyen Aydın, "Son 12 ayda 210 milyar doların üzerine çıkmış ihracatımız var. 300 milyar dolar hedefimize önümüzdeki 5 sene içinde ulaşacağımızı görmekteyiz. 2023-2053 hedefleri için ülke olarak hep beraber gayret edeceğiz." dedi.

Aydın, dünya markası yabancı yatırımcıların uzun süredir "güvenli liman" olan Türkiye'ye yatırım yapma eğiliminde olduklarını da sözlerine ekledi.

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