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Aslanapa Abaş köyü imece usulü içme suyuna kavuştu

11.05.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Abaş köyünde mevcut içme suyunun köyün ihtiyacını karşılayamaması üzerine imece usulü yapılan sondaj çalışması sonucu köylüler bol suya kavuştu.

Aslanapa Abaş köyü imece usulü içme suyuna kavuştu

Mevcut içme suyunun ihtiyaca cevap vermemesi üzerine aralarında para toplayarak imece usulü sondaj çalışması başlattıklarını söyleyen Köy Muhtarı Şaban Yeşil, "Köyümüze 500 metre uzaklıktaki Topraklık mevkiinde yapılan sondaj çalışması sonucu 62 metre derinlikte bol içme suyuna kavuştuk. Çıkan içme suyunun yapılacak tahlil sonucunda içilebilir olması durumunda su pompası ve güneş paneli ihtiyacımız olacak. Gerekli ihtiyaçlarımızı İl Özel İdaremiz karşılayacaktır inşallah. Bol içme suyuna kavuşmamızda bizlere destek veren Kaymakamımız Mehmet Sevban Gökbunar’a, İl Özel İdaresine ve köy halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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