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Aslanapa Belediyesi köylerin su sorunlarının çözümü için destek veriyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde köylerde meydana gelen su arızalarında belediye tarafından araç desteği verilmesi takdirle karşılanıyor.Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Ertürk, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Çamırdık köyümüzün ve Çalköy Yaylası’nın, hafta sonu tatil demeden su ihtiyacını karşıladık.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde köylerde meydana gelen su arızalarında belediye tarafından araç desteği verilmesi takdirle karşılanıyor.
Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Ertürk, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Çamırdık köyümüzün ve Çalköy Yaylası’nın, hafta sonu tatil demeden su ihtiyacını karşıladık. Pazarcık köyümüzün ana hat su patlağını Aslanapa belediyesinden kepçe desteği ile tamir ettik. Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel’e, her zaman köylerimizin sorunlarının yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Özel İdare Müdürlüğü çalışanlarımıza gece gündüz demeden köylümüzün sorunları için çalıştıkları için şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.

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