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Aslanapa Belediyesi’nden sokak hayvanlarına yiyecek

25.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde belediye tarafından oluşturulan özel grup tarafından sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiği bildirildi.Aslanapa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ’’Belediyemiz görevli personeli tarafından ilçemizdeki sokak hayvanları beslenme noktalarına yiyecek bırakıldı.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde belediye tarafından oluşturulan özel grup tarafından sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiği bildirildi.
Aslanapa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ’’Belediyemiz görevli personeli tarafından ilçemizdeki sokak hayvanları beslenme noktalarına yiyecek bırakıldı. Yaşadığımız küresel salgın sürecinde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı hareket ediyor, onların aç kalmamaları için gereken önemi gösteriyoruz. Oluşturduğumuz ekibimiz sokak sokak gezerek beslenemeyen hayvanlar için mama ve su bıraktılar’’ ifadelerine yer verildi.

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